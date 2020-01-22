美國總統川普政府讓國會吃了閉門羹，拒絕交出詳述進口汽車與汽車零件可能構成國安風險的調查報告，理由是仍在等待國際談判且行政部門仍在審議。

路透社報導，國會在上月的支出法案添加一項條款，要求白宮繳交川普總統2019年5月宣稱一些不明進口汽車對國安構成風險的長期保密政府報告。

美國政府聲稱進口汽車或汽車零件構成安全威脅，然而，川普沒有選擇立即課徵關稅，之後又下令對加徵最高25%關稅的決定展開6個月審查。

延後課稅是為了爭取更多時間，以與歐洲聯盟和日本展開貿易會談。知情人士說，川普先前是援引司法部的意見，而命令商務部不要交出232條款調查報告。

商務部在聲明中表示，商務部之所以沒有公布232汽車報告，是因為現在公布報告將干擾總統保護行政部門保密溝通的能力，且可能干預仍在持續進行的談判。

共和黨籍聯邦參議員杜美（Pat Toomey）批評這項決定，稱「商務部拒絕公布法定要求的汽車關稅報告，是蓄意地違反聯邦法律」。杜美說，他正在「評估採取糾正行動的可能性，以強調公布報告的正當性」。

川普今天表示，他仍考慮祭出關稅，特別提到歐洲進口車，但沒有點名品牌。

川普說：「我們預計能與歐洲達成協議。如果他們沒有達成協議，我們肯定會慎重考慮。不過，如果我們無法達成協議，我們將必須做些事情。」

在今天公布司法部意見前，根據路透社看到的內容，其中提到川普有理「扣住報告直到外交談判達成決議」，並採取接續行動。司法部意見提到，他可以「援引關於行政特權的憲法原則，拒絕公布報告」。白宮則是不願置評。

(中央社)