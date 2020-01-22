在雲端運算業務強勁成長驅動下，國際商業機器（IBM）2019年第四季營收獲利表現，以及今年獲利預測均超出市場預期，受此激勵，周二盤後股價漲逾4%。

IBM公布，第四季淨利年增88%，為36.7億美元。經調整後每股盈餘為4.71美元，優於分析師預估的4.69美元。營收為217.8億美元，亦超出分析師預估的216.4億美元，與前一年同期相比雖僅微增0.1%，卻是6個季度以來首度實現增長。

第四季整體雲端運算事業營收年增21%，為68億美元，創下歷來新高。全年整體雲端運算事業營收成長11%，為212億美元。

第四季雲端服務與相關軟體業務營收年增9%為72.4億美元，系統事業營收年增16%為30.4億美元，均超出市場預期。全球技術服務事業營收為69.5億美元，全球商務服務事業營收為42.4億美元，均略低於市場預期。

IBM將2020年經調整後每股盈餘預測由13.29美元上修為13.35美元，優於市場預估的13.28美元。

(時報資訊)