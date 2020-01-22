防疫大作戰！ 家樂福成立「抗菌專區」 10:232020/01/22 工商 劉馥瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 家樂福宣布門市成立「抗菌專區」，集中上架口罩、藥皂、洗手乳、漂白清潔劑等防疫商品。（圖／業者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼超商增加口罩備貨量後，量販龍頭家樂福22日宣布，面對武漢疫情，家樂福今成立「抗菌專區」，集中上架口罩、藥皂、洗手乳、漂白清潔劑等防疫商品！ 家樂福指出，其中，口罩商品就有多達20～30種商品，並且預備充足貨量，以備民眾採買需求！ 家樂福說，現在在家樂福入口區與駐內藥局都買得到相關商品，且搭配新年全館優惠，提供超值價格供民眾選購！ (工商 ) #家樂福 #商品 #口罩 #防疫 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 13:282020/01/21 生活 陸港防疫概念股飆 台股9檔防疫股吸睛 16:092020/01/21 財經 武漢肺炎防疫整備 新北救護人員防疫安全訓練 17:082020/01/21 生活 不只用來防疫 MIT口罩躍上國際時裝周舞台 20:502020/01/21 生活 防疫武漢肺炎！超商口罩備貨量激增 21:092020/01/21 財經 中衛口罩首登國際時裝周 彩色口罩年銷量激增85％ 21:052020/01/21 財經 醫師：N95口罩勿亂戴 04:092020/01/22 焦點新聞 防武漢肺炎！超商口罩備貨激增 04:102020/01/22 產業．科技 防疫口罩百百種 你選哪一種？ 09:142020/01/22 生活 生活熱門新聞 女台商病因成謎 何美鄉：可追的點全斷很可怕 - 生活 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 除夕開運6招 命理師曝一個動作財運旺到爆 - 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 - 生活 入冬最強寒潮過年發威 專家：這2天冷爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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