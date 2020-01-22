繼超商增加口罩備貨量後，量販龍頭家樂福22日宣布，面對武漢疫情，家樂福今成立「抗菌專區」，集中上架口罩、藥皂、洗手乳、漂白清潔劑等防疫商品！

家樂福指出，其中，口罩商品就有多達20～30種商品，並且預備充足貨量，以備民眾採買需求！

家樂福說，現在在家樂福入口區與駐內藥局都買得到相關商品，且搭配新年全館優惠，提供超值價格供民眾選購！

(工商 )