國民黨2020大選失利，黨內風暴山雨欲來風滿樓。準副總統賴清德今天受訪表示，對國民黨而言，有這樣的風暴是好事，靜悄悄反而不好，我期待他們去檢討兩岸政策。

賴清德表示，蔡總統曾說過，民進黨是對內競爭、對外團結，他也希望台灣也是這樣，政黨內部競爭、面對中國團結，「國民黨要對外團結，兩岸路線一定要調整。」

賴清德說，郝龍斌市長有提到共產黨跟民進黨聯手要消滅中華民國，他說對了一半，也認清到了事實，因為共產黨是要消滅中華民國，「另一方面，我相信未來他會意識到，民進黨是在守護中華民國，守護台灣就是守護中華民國。」

賴清德指出，1911創立的中華民國不復存在，但已經在台灣重獲新生。郝市長沒提到的觀點是過去國民黨堅持一個中國的九二共識，一旦真正執行，中華民國就不見了。「共產黨要消滅中華民國，民進黨捍衛中華民國，國民黨過去的政策是在葬送中華民國。」

國民黨內年輕人提出檢討兩岸政策，遭到黨內大老斥責滾出去。對此，賴清德認為，如果國民黨照這方向持續下去會新黨化，淺藍跟中間空間會提供其他政黨經營，民眾黨、民進黨、時代力量都有可能。國民黨如果沒辦法讓年輕人進來是不利的，選黨主席的時候由黃復興黨部在主導整個國民黨的話，未來會很辛苦。

(中時 )