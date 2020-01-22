國民黨2020大選慘敗，黨主席吳敦義請辭負責，前新北市長朱立倫等人被點名承擔，已表態參選黨主席的前副主席郝龍斌繼昨天拜會前立法院長王金平，郝龍斌今上午接受電台專訪透露，今天將與朱立倫見面，希望把黨未來改革理念說清楚，雙方溝通黨的發展方向，如果朱也要角逐黨主席也很好，君子之爭，共同提出黨改革的想法，未來不論誰擔任黨主席都要團結合作一起努力。

表態角逐國民黨主席的郝龍斌今接受電台專訪表示，黨內重要人士都會請益拜訪尋求支持，包括朱立倫等人在內，除表達對未來要把國民黨帶往的方向，也把理念說清楚，目前還不清楚朱選或不選，他也沒問，即便朱要選，希望來場君子之爭，並效法民進黨選舉文化，即便蔡賴黨內初選殺的激烈，最終都能團結搭檔參選總統，所以團結很重要。

郝龍斌說，新任黨主席最重要是協助黨度過危機難關，不必要有過多包袱，若他擔任將扮演黑臉黨主席，過去擔任副主席期間看到黨內的問題會盡量解決，同時把黨主席定位清楚，要戰在替黨內盡量找人才角度出發，培養最強選將，並透過選舉貫徹黨的理念，而不是當成參選總統或找下個位置的跳板，未來將以接受民意洗禮的公職掛帥集體領導。

郝龍斌也提到，不是很滿意中常會的狀況，他認為，主席在中常會應該要有重大議題討論，除了黨的核心理念不能挑戰外，黨內及社會議題都可以共同商量，國民黨要集體領導不是一言堂，希望未來中常會有一定民意基礎，決議不一定要有主席意志在裡面，中常會做出決議後要就要遵從，而不是花時間討論沒有結論或像扶輪社一樣由主席決定，這是有問題的中常會。

此外，黨內傳出希望準立委吳斯懷請辭不分區，避免淪為民進黨政治提款機，對此，郝龍斌認為，這次提名造成那麼大爭議，相信吳斯懷心裡很大壓力，民進黨操弄選舉對吳斯懷不理性對待，應該要給予吳表現機會，若仍無法消除社會爭議，表現不符合社會大眾期待，相信吳也不會戀棧職務。

對於兩岸問題及立場，郝龍斌說，相信兩岸和路相處是台灣和平發展的方式，過去主張九二共識，現在卻被民進黨抹紅成九二共識等於一國兩制，導致年輕人支持民進黨關鍵因素，從選舉角度來看，民進黨與共產黨共同在消滅中華民國存在的事實，是造成國民黨大敗的主因，因為在這件事情上他們同一陣線。

(中時 )