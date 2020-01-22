台東活水湖清晨傳意外 1男溺斃 09:562020/01/22 中時電子報 中國時報莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東活水湖清晨傳出1名男子溺斃的意外事件。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「1名遊客溺水，溺者還在水中。」，台東縣消防局值勤官今天早上7點獲報，活水湖有民眾溺水，隨即派遣轄區東分隊11、61、91、船救援，於7：14 接觸患者並將患者拉起，已經明顯死亡。死者身分還在清查中。 (中時電子報) #患者 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 忌口怎麼還痛風？這2點不改照樣發作 08:202020/01/18 生活 台東幸福住宅將交屋 承購民眾開心參觀卻傻眼了 22:302020/01/18 社會 浙江衛健委：發現5例疑似武漢肺炎症狀患者 12:302020/01/20 兩岸 浙江出現5起新型肺炎病例 患者皆曾赴武漢 12:292020/01/20 兩岸 遠航員工不放棄希望 停飛月餘僅41人離職 21:112020/01/20 財經 春節最美公路 南迴改帶動台東房市 23:352020/01/20 財經 凱基銀強攻年輕族群「速還金」提倡正向理財觀申辦數量倍數成長 16:532020/01/21 財經 《傳產》最美公路支撐當地經濟，台東房市持穩 17:052020/01/21 財經 新型冠狀病毒首起病例 疾管署：55歲台商確診 18:542020/01/21 生活 台東活水湖1人溺水 已明顯死亡 09:162020/01/22 生活 社會熱門新聞 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信」 - 社會 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 大選內幕》看準韓國瑜必敗 組頭花招激韓粉押注 - 社會 調查局罕見長槍戒護 潤寅楊文虎押返臺灣 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。