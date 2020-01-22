昆凌近日加盟大陸綜藝《你怎麼那麼好看》，每期都會找來素人替其改造，不過卻引來爭議，不僅是節目內容抄襲，還嚴重歧視女性，有部落客更直言這是一部「垃圾綜藝」，掀起網友熱議。

《你怎麼那麼好看》打著改造素人，讓其過上美好生活為宗旨，卻因「三觀不正」引起爭議，首先內容被指抄襲美國實境秀《酷男的異想世界》，不過兩部綜藝走向卻截然不同，《酷男的異想世界》是由5位男同志主持，憑著自身技能改造參加者，過程中不斷鼓勵、讚美，並去找尋參加者優點，幫助他們找回自信，傳遞「愛自己、接受自己」價值觀，在全球受到好評。

不過《你怎麼那麼好看》先是被原版主持人吐槽「都是異性戀」外，讓觀眾無法接受的是，「不斷強化女性刻板印象」，雖然才播出4期，但只強調單一價值，就是女生要「化妝」，譬如第1期的高學歷女博士，生活樸實沒有過高物慾，但獨居10年感到孤獨，才想改造，但一出場就被嫌「沒口紅、毛孔粗大、沒穿高跟鞋」。

對她外型一陣批判後，就帶她去買衣服，昆凌還說「穿上高跟鞋整個人就對了」，不管她是否舒服或喜歡，也不管她的學歷和才華，只要她認真打扮就好，第2期是丈夫幫太太報名，他抱怨老婆生小孩後，就不化妝、穿衣醜、不懂製造浪漫，但去到她們家一看，因為有四胞胎，所以太太每天生活像打仗，根本沒時間打理自己。

未料，主持人不但沒批判丈夫不幫忙家務，還大讚他替老婆報名改造是「好老公」，但很明顯是媽媽太累，但爸爸卻沒幫忙，要顧小孩還要忙家務，育兒時間長達15小時，而丈夫卻沒體諒，還埋怨妻子「她都為孩子，不為我」，而主持人的解決之道，就是帶媽媽去化妝剪髮，換性感套裝。

4期節目下來，都是批判、歧視女性，更加深「女性刻板印象」，讓微信部落客「青年大院」都發長文，痛批這部是「垃圾綜藝」，要大家勇敢說不，一起抵制。

(中時電子報)