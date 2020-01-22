農曆新年即將到來，大家為了除舊佈新，每到年前都會來個全家大掃除，對此，民俗專家廖大乙就建議大家，除夕前應該要將這5項物品丟掉，才能去霉氣，迎向嶄新的一年。

據《自由時報》報導，廖大乙透露，像是破碗、破鞋、破衣服、來歷不明的佛像、壞掉的椅子等，皆是除夕前必丟的物品；人們的收入、工作、生活常被稱作是「飯碗」，因此破飯碗自然不能留下，而民間說法則是大年初一、十五打破或碰碎飯碗，就要趕快丟掉，防止破財或倒霉運。

至於破鞋，因為鞋與邪同音，家中若留有破鞋，可能會導致好運進不了宅；破衣服也要丟，因為民俗上衣服代表「衣祿」，與財運有關，穿著有破洞的衣服代表錢財留不住，應該趕緊丟掉以免破財；風水上認為破損的物品都容易破財、傷身，因此壞掉椅子也要扔掉，斷椅帶有一種陰氣，會影響主人的運勢。

最後則是來歷不明的佛像，由於佛像帶有靈氣，請入家門就需誠心供奉，但如果不知道該座佛像會為你帶來好運或厄運，建議還是丟掉為佳。

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(中時電子報)