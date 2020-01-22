據第23屆全球企業領袖調查報告顯示，全球53% CEOs對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的29%增加24個百分點；相對地，今年僅有22%CEOs樂觀看未來一年全球經濟，較去年的42%減少近一半。對企業成長最重要的國外市場依序為美國(30%)、中國(29%)、德國(13%)、印度(9%)、英國(9%)、澳洲(9%)。全球CEO最憂慮的前五大威脅依序為法規過度監管(36%)、貿易衝突(35%)、經濟成長的不確定性(34%)、網路威脅(33%)與政策不確定性(33%)。

調查發現，全球各地區的CEOs皆認為未來一年全球經濟將持續走緩，其中，又以美國CEOs看法最為保守，高達63%的北美CEOs認為2020年全球經濟成長率將衰退，高於歐洲(59%)、中東(57%)。亞太區則相對樂觀，僅48%的亞太區CEOs認為，今年全球經濟成長率會比去年衰退。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，由於貿易緊張局勢未解，地緣政治的不確定問題，以及各國對於如何因應氣候變遷未達成共識，導致全球CEOs對經濟成長的信心下滑。儘管上述攪亂全球經濟成長的變數並非首次出現，但是這些挑戰的規模越來越大、形成的速度也越來越快，全球企業應集思廣益，思考如何團結攜手應對這些挑戰。

CEOs對自身企業未來一年的營收也不太樂觀，只有27％的CEOs對自身企業在未來12個月的營收成長「非常有信心」，低於去年的35％，更創下2009年以來新低。CEOs信心程度乃是全球經濟成長的重要指標，分析自2008年以來每年調查數據，可發現CEOs對其企業未來一年營收成長的信心與該年度實際的全球經濟成長率存在極高的相關性。是以，根據PwC模型預測，2020年全球經濟成長率可能會放緩至2.4％，低於國際貨幣基金組織(IMF)最新預估的3.4%、世界銀行預估的2.5%。

2020年全球CEOs最憂慮的前五大威脅，依序為法規過度監管(36%)、貿易衝突(35%)、經濟成長的不確定性(34%)、網路威脅 (33%)與政策不確定性(33%)，當中便有兩項與經濟議題直接相關。儘管世界各地的CEOs對法規過度監管感到擔憂，但他們也預期，科技產業的監管將發生重大變化。全球超過三分之二的CEOs認為，政府將頒布新的法規來規範網路和社群媒體的內容，並分拆科技巨擘。逾半數CEOs(51％)預測，政府將強制私營企業在蒐集個人數據時，對被蒐集個資的人提供財務補償。

(時報資訊)