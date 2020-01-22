國際海洋(7583)將於2月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資，國際海洋擁有地質調查和地球物理探測技術及各式工作船、測量儀器，可做為專業海事工程調查、水文測量、工程施作及海上人員物資運補使用，目前業務範圍除調查船及工作船的租船服務、水文測量、地球物理測勘、潛水支援及水下部署外，更將積極投入再生能源產業以及台灣離岸風電產業市場。

國際海洋將自1月31日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年2月7日起進行投資人認購及繳款作業。

(時報資訊)