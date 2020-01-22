《店頭市場》國際海洋2月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資 10:002020/01/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際海洋(7583)將於2月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資，國際海洋擁有地質調查和地球物理探測技術及各式工作船、測量儀器，可做為專業海事工程調查、水文測量、工程施作及海上人員物資運補使用，目前業務範圍除調查船及工作船的租船服務、水文測量、地球物理測勘、潛水支援及水下部署外，更將積極投入再生能源產業以及台灣離岸風電產業市場。 國際海洋將自1月31日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年2月7日起進行投資人認購及繳款作業。 (時報資訊) #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 平溪天燈節疏運 2月台鐵調整列車時刻 12:212020/01/19 生活 《證交所》證交所2月法說，新鋼等4家上陣 08:012020/01/21 財經 《產業》中鴻鋼價連2漲，鋼市迎春納福 09:262020/01/21 財經 新竹喜來登2月1日和2日推出「小小部落客親子活動營」 16:492020/01/21 旅遊 國際海洋公司2／7透過創櫃板辦理登錄前籌資 09:312020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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