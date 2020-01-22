元大金控(2885)入選 「2020彭博性別平等指數」（Bloomberg Gender-Equality Index，GEI），今年評比作業共納入全球約6000家企業，涵蓋84個國家地區，最後選出於男女平權議題中表現出色的325家企業納入指數。元大金控於全球眾多競爭者中，以實際行動打造性別平等的職場環境，首次參加即獲得佳績，努力成果受到國際認可。

美國財經媒體《彭博》(Bloomberg)自2016年開始發表性別平等指數，該指數在過去三年內，已由金融服務業擴展至金融、消費品、科技、能源、公用事業、通信、材料等跨業界的性別平等指數，主要透過五大評分構面來衡量企業是否符合性別平等，包含女性領導人及人才庫(Female Leadership & Talent Pipeline)、同工同酬 (Equal Pay & Gender Pay Parity)、包容性文化(Inclusive Culture)、性騷擾政策(Sexual Harassment Policies)、女性品牌價值(Pro-Women Brand)，元大金控於各項評比表現優異，其中在「性騷擾政策」構面更拿到滿分，在推動性別平等職場獲得肯定。

元大金自2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股、「摩根史坦利(MSCI) ESG評級A級殊榮」、「企業社會責任報告書獲英國標準協會(BSI)永續卓越獎」，今年再獲「2020彭博性別平等指數」。元大金董事會成員組成多元，除具備專業背景及實務經驗，也注重兩性人員比例，集團旗下9家子公司中共有6家子公司設有女性董事或監察人，未來將依性別平等原則，提升女性參與公司治理及經營決策。

(時報資訊)