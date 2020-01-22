台北電玩展將於2月6日至9日一連四天在台北南港展覽館1館1、4樓展出，記憶體廠金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX今年集結超過10位人氣實況主，並推出無線7.1電競耳機搶先體驗的活動以及聯名設計款電競鍵盤首度曝光。

學生的新春假期是遊戲旺季，HyperX今年電玩展盛大舉辦「英雄嘉年華」，除了於現場打造英雄格鬥場、體驗區和RGB鍵盤電競椅等七大主題區域，也力邀丁特、鳥屎、妮妮、小葵、大魚等12位知名實況主，與玩家進行遊戲PK。

HyperX於電玩展期間也將展出具備Qi無線充電功能的電競周邊系列組，其中包含：PulsefireDart無線電競滑鼠、ChargePlay Base無線充電板，以及首度在台灣亮相的Cloud FlightS無線7.1電競耳機，開放玩家現場試用體驗。

HyperX在2019年搭配AlloyOrigins和Alloy Origins Core鍵盤推出的HyperX自製機械式紅軸，獲玩家好評，也獲得專業電競鍵盤品牌Ducky的青睞，決定和HyperX攜手推出聯名限量版「HyperX× Ducky One 2 Mini」60%機械式鍵盤，並於台北電玩展搶先全球曝光。

(時報資訊)