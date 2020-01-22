需求疑慮，打壓周二紐約期金走軟；因中國武漢面臨冠狀病毒疫情的擔憂，恐減損春節高峰期的實體黃金銷售，令市場觀望氣氛濃，進一步導致投資人賣壓湧現，拖累期金走軟；此外，鈀金供給不足的疑慮升溫，使市場空頭回補，推升鈀金續創紀錄高點。

終場2月黃金跌2.4美元，報每盎司1557.9美元，3月白銀跌0.26美元，報每盎司17.81美元，4月白金跌17.3美元，報每盎司1007.5美元，3月鈀金漲7.8美元，報每盎司2232.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)