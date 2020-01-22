《商情》需求疑慮，打壓周二紐約期金走軟 10:002020/01/22 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 需求疑慮，打壓周二紐約期金走軟；因中國武漢面臨冠狀病毒疫情的擔憂，恐減損春節高峰期的實體黃金銷售，令市場觀望氣氛濃，進一步導致投資人賣壓湧現，拖累期金走軟；此外，鈀金供給不足的疑慮升溫，使市場空頭回補，推升鈀金續創紀錄高點。 終場2月黃金跌2.4美元，報每盎司1557.9美元，3月白銀跌0.26美元，報每盎司17.81美元，4月白金跌17.3美元，報每盎司1007.5美元，3月鈀金漲7.8美元，報每盎司2232.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 空頭慘賠97億 特斯拉傳奇還能逆天衝？ 21:002020/01/19 財經 《商情》買盤進場，激勵上周五紐約鈀金漲近2.2％ 10:022020/01/20 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鎳漲1％ 10:032020/01/20 財經 《商情》適逢美國馬丁路德金恩紀念日，周一紐約貴重金屬休市一日 10:172020/01/21 財經 《商情》庫存下降，激勵周一LME期鋅升至2個月高點 10:172020/01/21 財經 《美股》上季業績、今年財測意外好，IBM盤後漲逾4％ 09:432020/01/22 財經 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》武漢肺炎嚇壞陸港股、玉山銀永豐銀遭重罰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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