《商情》需求疲軟，打壓周二BDI指數連3挫 10:012020/01/22 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 需求疲軟，打壓周二BDI指數連3挫；受到各船舶需求疲軟的影響，拖累波羅的海乾散裝運價連3挫，並跌至9個月低點，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌40點，跌幅5.49%，終場收作689點；海岬型運費指數(BCI)下跌98點，跌幅16.53%，收盤報495點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌42點，跌幅4.85%，收作824點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌4點或0.71%，終場以556點作收。(商品行情網) (時報資訊) #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞典將傳召陸大使 關切言論打壓新聞自由 15:352020/01/19 國際 櫃買指數講座 2／19開跑 04:102020/01/20 證券．權證 《商情》上周五波羅的海BDI指數續疲，為連6周下跌 10:182020/01/20 財經 《盤中解析》美股漲不停，台股直取12150點 12:002020/01/20 財經 富邦存股雙十ETN 10檔成分股調整 12:302020/01/20 財經 疫情打壓人幣 在岸價跌逾450基點 04:092020/01/22 焦點新聞 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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