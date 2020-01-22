需求疲軟，打壓周二BDI指數連3挫；受到各船舶需求疲軟的影響，拖累波羅的海乾散裝運價連3挫，並跌至9個月低點，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌40點，跌幅5.49%，終場收作689點；海岬型運費指數(BCI)下跌98點，跌幅16.53%，收盤報495點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌42點，跌幅4.85%，收作824點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌4點或0.71%，終場以556點作收。(商品行情網)

(時報資訊)