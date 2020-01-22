中國疫情打壓，周二國際原油期貨回跌；由於中國冠狀病毒疫情，引發市場擔憂情緒重燃，且美國總統川普再發關稅威脅，令原油需求前景面臨挑戰，打壓油價反轉下跌，其中美國原油跌0.34%，倫敦原油跌0.9%。

美國NYMEX-3月原油期貨收跌0.20美元，報每桶58.34美元，2月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.83美元，2月RBOB汽油持平，報每加侖1.64美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌0.61美元，報每桶64.59美元。(商品行情網)

(時報資訊)