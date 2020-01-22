《國際油價》中國疫情打壓，周二國際原油期貨回跌 10:012020/01/22 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國疫情打壓，周二國際原油期貨回跌；由於中國冠狀病毒疫情，引發市場擔憂情緒重燃，且美國總統川普再發關稅威脅，令原油需求前景面臨挑戰，打壓油價反轉下跌，其中美國原油跌0.34%，倫敦原油跌0.9%。 美國NYMEX-3月原油期貨收跌0.20美元，報每桶58.34美元，2月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.83美元，2月RBOB汽油持平，報每加侖1.64美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌0.61美元，報每桶64.59美元。(商品行情網) (時報資訊) #疫情 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 藏書累積思想智慧文明 04:092020/01/18 兩岸藝文 武漢肺炎再增4例 傳深圳上海也淪陷 04:102020/01/19 生活新聞 武漢肺炎疫情惡化！病例暴增17例、3例是重症 12:442020/01/19 兩岸 海航出售文思海輝 與中國電子子公司達成協議 17:502020/01/19 財經 陸衛健委：未找到新型冠狀病毒傳染來源 23:062020/01/19 兩岸 雙引擎發威 營收逆勢登高 04:102020/01/20 財經要聞 觀念平台－海嘯後十多年，債務問題嚴重 04:102020/01/20 產業特刊 《國際油價》需求前景擔憂，上周五國際原油期貨微漲 10:042020/01/20 財經 陸外交部：願與國際攜手應對疫情 17:402020/01/21 兩岸 政法委警告：勿隱匿疫情成罪人 04:092020/01/22 焦點新聞 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》武漢肺炎嚇壞陸港股、玉山銀永豐銀遭重罰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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