記憶體大廠南亞科技(2408)日前率先舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。其他記憶體大廠包括旺宏電子(2337)法說會等將在2月以後舉行，可望延續對今年市況樂觀看法的基調。

南亞科日前舉行法人說明會，對今年DRAM市場看法樂觀，扭轉去年記憶體衰退的窘境。2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，今年全年樂觀，南亞科預期公司第一季的產品價量表現都會比上季好，上半年業績可望逐季成長，今年有機會逐季向上。

南亞科指出，今年供需狀況轉好；整體市況將隨著伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，PC出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長。在供給方面，因供應商2019年資本支出保守，供給成長將有限。

記憶體廠法說會由南亞科打頭陣，華邦電子(2344)等其他記憶體廠也會在春節過後陸續公布財報。旺宏將於年後舉行法人說明會，預計2月18日舉辦2019年第四季法說會，公布上季財報及本季展望。

旺宏去年第四季營收比前一季下滑，但本季記憶體市況預期不淡，加上去年第一季是相對低檔，旺宏本季可望隨著產業不看淡，業績將淡季不淡、也比去年同期成長。

旺宏2019年第四季營收95.8億元，比前一季高峰減少19.53%；去年下半年業績回到成長趨勢，2019年營收349.95億元，較2018年高峰減少5.3%。

旺宏於上季法說會時指出，因大客戶任天堂出貨在去年第三季，預估去年第四季業績將下滑，產品價格則可望走穩。展望2020年，旺宏在NAND Flash產出持續增加，加上NOR Flash可望受惠5G發展，整體產品價格有機會看漲且需求看增，有利於今年業績表現。

華邦2019年12月合併營收為40.74億元，月增0.41%，年增10.35%。2019年第四季營收約124.52億元，比去年第三季的134.2億元高點下滑約7.21%。

去年記憶體市況不振，華邦電子2019年合併營收為487.71億元，年減4.73%。華邦電董事長焦佑鈞先前表示，記憶體之前價格跌很兇，預期未來可望趨於穩定。

(時報資訊)