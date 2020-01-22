香港80年代混血女神柏安妮，婚後引退20餘載的她，上周被拍到帶16歲小女兒到銅鑼灣逛街，因女兒被認為跟天王木村拓哉的小女兒木村光希超神似，因此引發話題，柏安妮因此再成為眾人話題焦點。

柏安妮剛入行時，跟李麗珍是同門同期，兩人還一起被歸入「開心少女組」，柏安妮是中、英、馬三國混血，美貌與青春無敵讓她在圈內有不錯的發展，陸續演出《開心樂園》、《為你鍾情》、《霸王花》等電影，也出唱片，唱紅〈兜風心情〉，然1993年她演完《記得香蕉成熟時》之後，正值事業巔峰然她選擇淡出，之後重返校園，先後完成了香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位。

柏安妮退隱後重拾學生身分，之後跟同學相戀結婚，生了兩個女兒，而這些年來她大幅轉換事業跑道，曾任知名日系品牌經理，還是臨床心理學家與職能治療師，甚至是電子公司Playto創辦人之一，她引退20多年，直到前年罕見登上香港財經節目、去年10月擔任陳慧珊主持的《放學後》節目嘉賓，才讓人再看見她的模樣，驚嘆柏安妮不當明星後，竟成了超級女強人。

(中時電子報)