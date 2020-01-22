德誼數位先前推出「金鼠迎春福袋」，以 Gogoro、iPhone 11、Apple Watch 等大獎回饋果粉，推出後掀起搶購熱潮在三天內售罄。德誼數位為廣大消費者再捎來好消息，第二波 100 組福袋即將在小年夜( 1/23 )開賣，並加碼推出「金鼠迎春 10萬大紅包鼠於你」活動， 1/23 至 2/2 只要至德誼數位門市單筆消費滿 888 元，登錄就能抽大獎，有機會一人獨得10萬元購物金大紅包，再抽出 66 名 666 元購物金，幸運得主非你莫鼠！註1註2

德誼數位回饋果粉，除了第二波 100 組限量「金鼠迎春福袋」可抽最大獎 Gogoro VIVA 外，再推出「金鼠迎春 10 萬大紅包鼠於你」活動，凡於 1/23 至 2/2 活動期間內至全台德誼數位門市，不限金額消費即贈限量新年開運紅包，百萬購物金大放送。另外只要單筆消費滿 888 元，即可至德誼數位粉絲團參加活動，登錄發票抽大獎，除了66 份 666 元購物金讓你鼠年「6」到不行外，最大獎再抽 10 萬元購物金大紅包，春節期間好運勢不可擋，快用年終獎金、紅包討個好運，旺上一整年。

德誼數位攜手 LINE MUSIC 推出「 AirPods 瘋音樂 搭配門號送好禮」活動，只要至全台德誼數位門市申辦攜碼遠傳搭配指定方案，就享好禮四重送。(德誼數位提供／黃慧雯台北傳真)

德誼數位宣布AirPods Pro將於1/23開賣，並與 LINE MUSIC 首度攜手合作，為喜愛音樂、帶領潮流的果粉量身打造「 AirPods 瘋音樂 搭配門號送好禮」獨家優惠方案，只要至德誼數位門市申辦攜碼遠傳月付 688 元方案( 30個月)，即享超值好禮四重送： 1 元帶走 AirPods Pro、LINE MUSIC 三個月聽到飽、LINE POINTS 50點以及專屬防撞保護殼。

(中時電子報)