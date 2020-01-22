台南十鼓仁糖文創園區每年舉辦十鼓節，邀約國際團隊與台灣民眾歡慶新年。（曹婷婷攝）

過年不用搭飛機，就能欣賞國際知名鼓樂表演！台南十鼓仁糖文創園區每年舉辦十鼓節，邀約國際團隊與台灣民眾歡慶新年，今年春節也獻上大禮，生肖屬鼠的朋友，大年初一可享「免費入園」，更首度在過年期間推出一票玩到底方案，今年走春讓您賺很大！

十鼓文創創辦人謝十表示，今年適逢十鼓擊樂團20歲，從去年開始就籌備一連串慶祝活動，2020十鼓節搶先開跑，從1月25日（六）大年初一至01月29日（三）大年初五為期5天登場。今年首度邀請韓國亂打秀(The NANTA)，旗下另一表演品牌「十鼓手合鐵鼓樂團「結合搖滾及鼓樂元素，另還有來自日本的新日本音樂太鼓樂團 NEO Japanesque，帶來耳目一新不同氛圍展演。

大年初三晚上邀約二國五團大聯演（日本野武士太鼓團、日本舞太鼓飛鳥組、日本新日本音樂太鼓樂團、十鼓擊樂團、十鼓手合鐵鼓樂團），限量發售日間套票早已搶購一空！

十鼓文創旗下表演品牌「十鼓手合鐵鼓樂團」，成立於2012年守護夢糖工廠拍攝電影《加油！男孩》時，起初以工廠製糖器械、機具等擊奏為主，發展期間加入了許多搖滾元素，是台灣唯一將流行樂器及傳統鼓融合的鼓樂團，樂團本身偏流行且愛好創新，表演樂器結合流行樂團常用電吉他、電貝斯、鍵盤、爵士鼓，並融合傳統鼓以及嗩吶、竹笛，將傳統變成搖滾，顛覆傳統概念，充分展現力與美。

(中時 )