天團五月天日前透過經紀公司「相信音樂」，捐出演唱會所得，捐贈10輛市價高達千萬的福斯Caddy Maxi 七人座車款，提供新北市偏鄉地區長者就醫、交通之用，由於五月天低調不願接受表揚，新北市長侯友宜今在市政會議前，特別代表市府團隊感謝五月天善舉，解決偏鄉地區長者交通不便問題。

新北市社會局表示，五月天出道20年，日前在桃園國際棒球場舉辦「Mayday 2019-2020 Just Rock It!」巡迴演唱會，不僅一票難求、演出精彩，更捐出演唱會所得低調行善；這次五月天捐出的10輛台逗陣走專車，為福斯Caddy Maxi 七人座車款，車窗玻璃塗裝印有五月天Q版圖樣，市值高達1130萬元，預計農曆年前交由雙溪、坪林、石碇、金山、貢寮和瑞芳等6區。

侯友宜表示，偏鄉長者使用的小巴士有些相當老舊，不安全也不舒適，五月天捐贈的七人座車輛，不論對長者、身障弱勢或中低收入戶者而言都是很方便的交通工具，五月天非常低調，不願公開表揚，今特別藉市政會議表示感謝，讓愛心陪伴偏區長輩獲得妥適照護，生活可以更健康、更快樂。

社會局張錦麗局長表示，新北市好日子愛心大平台自去年6月17日成立迄今，短短半年多已媒合2億2065萬3438元的物資市值和善款，嘉惠許多弱勢民眾，期盼社會各界持續響應。

(中時 )