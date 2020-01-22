鴻海22日舉行愛心嘉年華活動，每年都由鴻海創辦人郭台銘發想的對聯，一直是全場的焦點。雖然去年六月鴻海已完成了接班大計，改由劉揚偉接任董事長，但對聯發想的工作依然不做二人想，仍由「郭董」擔綱，但對聯中卻透露出傳承的深切意味。

鴻海嘉年華22日上午在南港展覽館舉行，今年四樓主舞台照例掛出對聯，橫批是「零到六歲公司養」，代表鴻海集團擴大照顧員工育兒的決心，右聯是「揚帆能破浪英雄四面來 胸懷5G互聯網 鴻飛展翅創新台 」，左聯是「偉業必興盛 科技全球攬 力行AI上雲端 海濤澎湃慶永銘」，今年的對聯可謂是別具巧思，除橫批「零到六歲公司養」，代表鴻海集團擴大照顧員工育兒的決心，左右聯的首字、中段及末字，相繼崁入了「揚偉」、「鴻海」、「台銘」六個字，不但透露出傳承的意味，也同時點出了5G互聯網和人工智慧雲端是鴻海未來努力的大方向。

事實上，趕在今日鴻海嘉年華舉行前一日，鴻海已搶先宣布將0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），符合條件的員工育兒每月可領新台幣1.5萬元，協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止，也算是提前兌現了今年對聯開出的支票。

(工商 )