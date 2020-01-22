縣府在竹北等4處交流道周邊推動「道路整體綠美化景觀」計畫，完成第1期呈現道路叢花綻放迎春節的景象，楊長楊文科指道路綠美化不僅提昇行車安全，更創造道路優質景觀風貌，給縣民及遊客感受年節花漾喜氣氣氛。

楊文科表示，除了交流道周邊綠美化外，未來也將擴大推展至主要道路、聯外道路及安全島，透過巧思盛裝迎賓，打造處處綠意，草木盛開的景象，創造更優質的都市景觀，打造新竹縣成為「文化、科技、智慧城」!

工務處長林鶴斯說明在竹北、關西、芎林及湖口等4處交流道出入口和島頭，施作雜草清除、灌木修剪及補植作業，運用色彩豐富的多年生灌木進行「重點式」妝點，創造多層次視覺景觀，第1期綠美化工程完成後，顯著為竹北等處交流道周邊營造綠色生態美景，道路沿線有良好視覺，並有淨化空氣和環境品質的效果，也為市容景觀注入新的生命力。

林鶴斯說，目前正辦理第2期植栽綠美化改善工程，在光明六路擴大草花種植面積，將阻礙轉彎處行車視線的灌木移除，依植栽特性及色彩層次變化，設定不同植栽高度，呈現色彩變化與明亮度，強化曲線視覺效果，豐富竹北市容。

(中時 )