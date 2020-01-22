賴弘國昨幫阿嬌慶生，有網友認為阿嬌看起來應該是懷孕了。（圖／翻攝自m01yb46 IG）

Twins成員阿嬌（鍾欣潼）前年生日宣布被「醫界王陽明」男友賴弘國求婚成功，兩人結婚2年，昨(21日)賴弘國替阿嬌慶祝39歲生日，曬出照片甜喊「我的公主」，而照片中阿嬌把衣服綁在肚子上，看來腰粗、小腹微凸，網友也好奇問：「大家都看不出來懷孕了嗎」。

阿嬌先前透露為了生小孩已經凍卵，但抱怨老公忙工作沒空展開做人大計，阿嬌後來出席賴弘國診所開幕，兩人十指緊扣，賴弘國說希望未來至少能生三胎，男女都好，還誇太太人美「基因好生什麼都不錯」，至於先前被瞎傳夜會網紅，賴弘國坦言一開始會受影響，現在已經釋懷，把生活過好比較重要。

而賴弘國昨在IG久違曬出夫妻合體照，以行動打臉傳聞，他開心寫下：「HBD my princess」，可見賴弘國手上捧著紅葉蛋糕，阿嬌閉著眼依偎在賴弘國身邊，網友回應：「生日快樂，紅葉蛋糕很好吃」、「嬌嬌，祝你們早生貴子」、「趕快生個漂亮的寶寶」，也有人相當關心阿嬌肚皮的動靜，直言阿嬌應該是懷孕了，說：「Is gillgill pregnant?」、「Looks like wifey is pregnant」。

(中時電子報)