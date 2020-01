賴弘國昨幫阿嬌慶生,有網友認為阿嬌看起來應該是懷孕了。(圖/翻攝自m01yb46 IG)

Twins成員阿嬌(鍾欣潼)前年生日宣布被「醫界王陽明」男友賴弘國求婚成功,兩人結婚2年,昨(21日)賴弘國替阿嬌慶祝39歲生日,曬出照片甜喊「我的公主」,而照片中阿嬌把衣服綁在肚子上,看來腰粗、小腹微凸,網友也好奇問:「大家都看不出來懷孕了嗎」。

阿嬌先前透露為了生小孩已經凍卵,但抱怨老公忙工作沒空展開做人大計,阿嬌後來出席賴弘國診所開幕,兩人十指緊扣,賴弘國說希望未來至少能生三胎,男女都好,還誇太太人美「基因好生什麼都不錯」,至於先前被瞎傳夜會網紅,賴弘國坦言一開始會受影響,現在已經釋懷,把生活過好比較重要。

而賴弘國昨在IG久違曬出夫妻合體照,以行動打臉傳聞,他開心寫下:「HBD my princess」,可見賴弘國手上捧著紅葉蛋糕,阿嬌閉著眼依偎在賴弘國身邊,網友回應:「生日快樂,紅葉蛋糕很好吃」、「嬌嬌,祝你們早生貴子」、「趕快生個漂亮的寶寶」,也有人相當關心阿嬌肚皮的動靜,直言阿嬌應該是懷孕了,說:「Is gillgill pregnant?」、「Looks like wifey is pregnant」。

(中時電子報)