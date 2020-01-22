本周僅一個交易日，外資農曆年前再度買超，根據台灣證券交易所統計，本周外資在集中市場總買進金額為327.78億元，總賣出金額為272.97億元，買超為54.81億元。統計自2020年年初至1月20日止，外資總買進金額為4,662.67億元，總賣出金額為4,735.93億元，累計賣超73.26億元。

外資總持有股票市值為15兆7,653.59億元新台幣，占全體上市股票市值的42.97％，較1月17日的15兆7,391.36億元新台幣，增加262.23億元。

本周外資買超前幾名集中在面板股，群創(3481)、友達(2409)分居買超第一、三大，張數分別為17,908張及10,055張，中信金(2891)買超13,810張排第三。

賣超方面，賣超中石化(1314)居冠，張數為50,981張，台積電(2330)賣超3,628張居次，京元電(2449)賣超3,054張排第三。

(時報資訊)