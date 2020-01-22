澳洲的肯德基推出廣告，內容是一名穿著火辣的女子把路車窗當鏡子「喬奶」，引發外界質疑性別歧視。肯德基官方今（21日）發出道歉聲明，表示並無性別歧視或任何醜化。

廣告中這名女子的上衣，完全包不住雄偉雙峰，深深的事業線更是驚人，感覺胸部都快蹦出來，她對著路邊汽車的車窗「喬奶」，畫面讓人看了血脈賁張。沒幾秒車窗搖下，女子才發現車裡有一名母親和兩名小男生。

廣告中的母親惡狠狠的瞪著她，但小男生則是看她喬奶看到眼神迷離，就連嘴巴都合不起來。女子為了掩飾自己的尷尬，就對這母子3人說：「有人提到肯德基嗎？」最後還邊跳躍抖動巨乳邊吃漢堡。

綜合外媒報導，這支廣告讓澳洲多個反性別歧視的團體齊聲抗議，認為廣告內容就是在歧視女性，其中一名發言人利謝夫斯基（Melinda Liszewski）人痛批這是「陳腐觀念又回來了，在這些老舊的既定觀念裡，女性為了男性的愉悅，而被性物件化（sexually objectified）。」

對此，肯德基發表聲明致歉：「被我們的廣告冒犯的人，我們深表歉意。我們並沒有想要對女性和年輕男孩定型化。」肯德基並未透露，未來是否會在電視上播放這支廣告，但並沒有將廣告從YouTube上撤下。

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(中時電子報)