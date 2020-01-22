LINE旗下數位漫畫平台LINE WEBTOON跟上農曆新年潮，推出期間限定的「追漫鼠來寶特輯」。活動以十二生肖之首「鼠」來進行內容發想，融入「鼠」元素，並透過特輯內容中的角色互動，感受到既溫馨又有趣的農曆鼠年春節。喜歡看WEBTOON的你，不要錯過追漫又能抽LINE POINTS的好機會。

LINE WEBTOON的追漫鼠來寶特輯活動時間為2020年1月22日起至2020年1月/29日。安裝LINE WEBTOON並且登入LINE帳號，完成以下任務，就能抽LINE POINTS 6點(15,000名，前15,000名完成活動者才具備LINE POINTS獲獎資格，數量有限，發完為止)。

任務一：觀看《過年追漫鼠來寶》特輯1-6話次並按滿6顆愛心

任務二：完整閱讀3部指定作品《盜臉人生》、《媽媽咪安》、《利刃少女》之指定話次(《盜臉人生》- 鄭絃珠 4、《媽媽咪安》- 第24話、《利刃少女》- 第23話)

追漫鼠來寶特輯作品

* 1/22，作者：就就貓(平台作品：《念族》 (完結))。過年特輯的故事大綱：創意改編熱門漫畫《某天成為公主》，敘述某天醒來變身為公鼠的女主與角色趣味互動，最終演變為十二生肖故事!?

*1/23，作者：許小檷(平台作品：《媽啊!我被外星人變成男人了!》(連載中))。過年特輯的故事大綱：惡搞本人連載中作品《媽啊!我被外星人變成男人了!》，早上醒來被外星人變成老鼠，變回來的方法必須要找到聽得懂他說話真心愛他的人並且接吻，過程中引發的爆笑故事！

*1/24，作者：Haohow (平台作品：《交換的少女》 (完結))。過年特輯的故事大綱：人氣網紅的真實身份其實是吸血鬼!?身為吸血鬼的凜冬總希望透過另一個身份改變世界，他能在人類的歡鬧節慶中選出想要改變的人嗎？

*1/25，作者阿嘎：(平台作品：《顛倒的戀愛路線》(連載中)、《這世界是個謊言》 (完結))。過年特輯的故事大綱：惡搞本人連載中作品《顛倒的戀愛路線》，男女主角在一見鍾情浪漫告白時，竟變身為老鼠？最走鐘的戀愛路線，陪你笑鬧這個鼠年！

*1/26，作者：JUJU C. (平台作品：《我們真的只是住在一起》 (完結)、《即使是平行世界也不可能愛上你》(完結))。過年特輯的故事大綱：因為一隻老鼠引發《我們真的只是住在一起》室友們趣味浪漫互動，也許家中有老鼠也是一種生活情趣!?

*1/27，作者M蜥：(平台作品：《要是未曾相遇就好了》 (完結))。過年特輯的故事大綱：初三老鼠要娶親！故事源自《要是未曾相遇就好了》，主角之一-阿真，在過年期間半夢半醒間竟然發現自己變成老鼠，還被鼠群要求協助拯救鼠新娘，他的過年鼠奇遇會怎麼發展呢？

好奇今年LINE WEBTOON的追漫鼠來寶特輯會是多麼有趣嗎？過年期間天天追起來，度過一個不一樣的鼠年吧。

(中時電子報)