2020大選國民黨敗選，黨主席吳敦義請辭負責，國民黨上午也正式公告3月7日進行黨主席補選。前國民黨副主席郝龍斌宣布參選，昨晚拜會前立法院長王金平，爭取支持，此舉卻引來諸多議論。對此，自由作家洛杉基認為，郝請王金平支持補選黨主席，不就等於「請鬼拿藥單」，難道郝龍斌的政治判斷力突然喪失了？

洛杉基在臉書指出，他對郝龍斌的印象一向不錯，學者從政，不卑不亢，前途看好。但對於郝龍斌請王金平支持補選黨主席，洛杉基直言「請鬼拿藥單」，難道郝龍斌的政治判斷力突然喪失了？

洛杉基提及，郝龍斌難道不知道大選前後，藍營支持者、黨員、韓粉，對王金平有多感冒？甚至有多少人希望國民黨立刻把王開除黨籍，整飭黨風？

他認為，郝龍斌如果要選黨主席，就提出如何整飭黨風的做法，如何去蕪存菁，而不是把最該被開除的老屁股，請出來當墊腳石。他說包括杜紫宸等老新黨員已經掀起退黨風，這是國民黨的當務之急，如何設下停損點，避免黨魂瓦解，要比當個人心渙散的黨主席還要重要！

(中時電子報)