2020澳洲網球公開賽今天開始雙打賽事加入熱戰，台灣姐妹組合詹詠然/詹皓晴率先登場，以7比6(7比3)、6比3力挫喬治亞卡拉詩妮可娃(Oksana Kalashnikova)/日本加藤未唯、安抵32強，擺脫兩人開季2連敗的陰霾。

詹詠然/詹皓晴本月初就到南半球備戰，可惜在布里斯本、荷巴特兩站WTA賽事，都在女雙第一輪以種子身份提前出局，但姐妹倆持續努力，在澳網以第7種子之姿展開挑戰，第一輪首盤進入到搶七局，雙詹破了對手2個發球分後取得5比1領先優勢，趁勢先收下一盤，次盤雙詹憑著兩度破發的優勢，毫不猶豫地直落二收下新賽季首勝。

明天將換寶島一姐謝淑薇/捷克史崔可娃(Barbora Strycova)及台灣組合李亞軒/吳芳嫺女雙也要上陣，而昨天在男單第一輪落敗的台灣名將盧彥勳，將與謝淑薇的弟弟謝政鵬首度合拍男雙，兩人已經遞補進64強會內賽，首戰美國組合強森(Steve Johnson)／奎利(Sam Querrey)。

(中時 )