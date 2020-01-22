備受影迷期待、網路討論度居高不下的台灣第一部政治影集《國際橋牌社》於遠傳(4904)旗下friDay影音獨家上線，開播首日收視告捷，不但friDay影音單日註冊會員和付費會員數飆增，收看人次逼近百萬，還有不少影迷提早上線等待，看完也引起網友熱烈討論劇情，反應熱烈。年假即將來臨，friDay影音預期《國際橋牌社》熱潮將持續延燒，加上春節期間陸續上架的滿檔強片，勢必將再掀一波觀影高峰。

遠傳表示，friDay影音正式公佈《國際橋牌社》開播日起，平台註冊與付費會員數穩定成長，日前1月20日開播首日當天註冊會員數更是一口氣成長5倍、付費會員數成長破7倍，更狂飆近百萬人次收看，登上Google熱搜。預期此部獨家劇將有一批廣大觀眾湧入，friDay影音將本次首播提升到金馬直播的轉播技術規模，每週五晚間八點於平台直播，讓受IP限制的海外影迷也能一飽眼福，不出意料開播前30分鐘即有龐大流量進入平台等候，盛況直逼金馬直播日。

《國際橋牌社》主訴觀看客層廣，開播前friDay影音和《國際橋牌社》的臉書粉絲團都收到眾多網友留言私訊，《國際橋牌社》首集描述飾演總統的楊烈就職前攻防戰過程，網友討論熱烈，不但登上Google熱搜，在網路討論區更是爆文。

(時報資訊)