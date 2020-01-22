國際非營利組織CDP(原碳揭露專案)公布最新評比成績，國泰金(2882)、元大金(2885)獲得A-「領導等級」（Leadership level)，在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動皆位處全球頂尖企業行列。

國際非營利組織CDP(原碳揭露專案)，是2003年由35個國際主流法人投資機構連署發起成立的獨立非營利組織。目前CDP代表超過525家管理超過96兆美元的投資機構、以及120家採購金額共超過3兆美元的品牌商，鼓勵企業界進行碳排量揭露，協助企業評估氣候變遷所造成的結果，並提供外部投資者參考依據。根據CDP官方揭露，此次台灣共129企業受評，其中11家企業獲得A-「領導等級」。

國泰金風控長黃景祿表示，國泰金控成立TCFD工作小組，分別針對金融核心業務重大項目進行監管，包含不動產投資及房貸、有價證券、企業授信及保險商品，並逐步由質化分析到量化分析與情境模擬。

另外，國泰金控為管理資產組合對氣候影響，進行多項範疇三溫室氣體盤查，國壽及國泰產險分別進行保險商品的碳足跡盤查並通過ISO 14067查驗，國泰產險更為台灣首家制定「財產保險服務碳足跡產品類別規則」，藉以了解保險商品的生命週期對環境的衝擊。其中國泰人壽更為全台灣第一家針對其有價證券進行碳足跡計算(carbon footprint)，除為台灣唯一參與Climate Action100+及CDP的「Non-Discloser Campaign」議合活動外，更連續三年自行舉辦氣候變遷論壇，透過促進企業揭露對氣候變遷作為及碳排放數據，逐步掌握及改善投資組合對氣候的影響。

元大金建置多項ISO管理系統，為推動與管理集團內環境事務，自2015年著手導入ISO 14001環境管理系統至今，截至2018年，集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分之百的金控公司；同時配合推行國際標準的能源管理系統，藉由擬定節能目標及實施計畫，全面提供能源使用效率，並獲得英國標準協會（BSI）台灣分公司頒發ISO 50001認證。2016年、2017年連續兩年認購綠電50萬度，在2018年及2019年，完成申購500張再生能源憑證，相當於0.7座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量；此外集團興建自有大樓均已取得綠建築規畫，元大人壽大樓更取得內政部「綠建築銀級合格標章」，未來興建大樓也採同樣綠建築標準規畫。

(時報資訊)