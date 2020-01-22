在政府大舉擴大支出提振下，南韓去年第四季經濟成長率創下逾兩年來新高，惟受到出口乏力和全球貿易緊張局勢拖累，全年經濟成長率則創下2009年全球金融危機以來的最低記錄。

南韓央行周三公布，2019年第四季國內生產毛額（GDP）經季調後季增1.2%，優於市場預估的季增0.8%，並創下2017年第三季以來新高。與2018年同期相比，GDP成長2.2%，亦超出市場預估的年增1.9%。其中，第四季民間消費季增0.7%，營建投資暴增6.3%。

南韓2019年全年GDP成長2%，符合央行先前預測，並創下10年來新低。南韓央行官員表示，在2%的成長率中，政府支出頁獻了1.5個百分點，創下2009年來的最大占比，但這並沒有改變事實，南韓在出口方面經歷了艱難的一年。

此外，另一名央行官員在經濟數據發布後的記者會上表示，中國新型冠狀病毒肺災疫情擴散，已經成為可能打擊消費者支出的新風險，並提到了2015年南韓爆發的「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS），當時南韓政府動用了追加預算緩解MERS疫情擴散對經濟造成的衝擊。

(時報資訊)