農曆新年返鄉出遊，Ford建議聰明行車之道，為用車人推薦「五大新年目標」，藉此幫助車主透過聰明行車以提升出遊時的行車安全與行車效率。

Ford在新的一年也持續以更全面的服務提升。Ford雲嘉南地區授權經銷商瑞特汽車位於台南市東區的展示中心暨服務廠已完成新車交車整備中心全新升級。Ford在新車交付車主之前，會由交車整備中心進行配備確認。Ford已於全台各地陸續完成交車整備中心升級計畫，未來將持續透過全新的軟硬體升級讓車主在舒適的環境中迎接新車。

另外，裕隆LUXGEN於春節連假期間，全台汽車生活館與服務廠將安排值班人員，為車主即時處理車輛故障及車況諮詢，緊急維修服務及道路救援服務；春節期間如遇車輛緊急狀況，車主可利用「LUXGEN專屬保母專線」及「顧客服務中心免付費專線0800-588-088」。

Ford建議聰明行車之道，分別是減重、維持健康、規劃行程、提升耐性、學習新知。

首先，減重的成果關係著油耗表現，美國國家環境保護局（EnvironmentalProtection Agency，EPA）指出，一台車每減輕45.36公斤，就能提升1%至2%的油耗表現。

第二，就像人一樣，車輛也需要維持健康。定時前往專業服務廠保養車輛，至多能提升4%油耗表現。更換各車款專屬機油，以及引擎中變髒或堵塞的濾芯，此舉能提升引擎效率。此外，還可透過檢查胎壓維持車況。

第三點，行前的路程規劃可以幫助車主更輕鬆完成旅行，還能提升用車效率。

第四提升耐性。行車就像人生—從A點到B點需要時間。雖然油門踩深一點可以更快抵達目的地，但油耗也會隨之增加，甚至可能吃上超速罰單，更有耐心地駕駛、更緩和地控制煞車及油門都能提升油耗表現。

第五，新的一年，可以報名參加一些個人提升或增加興趣的課程，關於油耗表現，Ford也提供車主們許多學習燃油效率的管道。

(時報資訊)