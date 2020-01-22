武漢肺炎疫情持續擴散！據大陸國家衛健委最新通報，疫情確診病例人數增至440例，死亡人數由6人增加至9人。香港方面由2例暴增至117例。且不排除人數將持續上修。

大陸國務院新聞辦公室今(22日)上午10點召開新聞發布會，首次就武漢肺炎病毒的疫情，舉行中央層級的對外說明。衛生健康委員會副主任李斌指出，武漢肺炎截至昨21日24點為止。確診人數已達440例，死亡人數上修至9人。香港地區方面由2例暴增至117例。目前仍在收治檢測中。若有新增通報，將陸續對外說明。此外，李斌強調，中國大陸方面有信心，能全面做好防疫工作。

而截至今22日早上6點為止，中國大陸確診病例已達324例、疑似病例52例，已通報死亡的則已有6例，遍及大陸14個省市區

「國家衛健委衛生應急辦公室」主任許樹強和「國家衛健委」專家高占成，高占成表示，新型冠狀病毒肺炎的潛伏期平均在7天左右，短的在2-3天，長的10-12天。

如症狀出現發熱（包括高熱低熱現象）、乾咳為主，過了3-5天后發現氣短胸悶。有些病人情況比較嚴重，會出現呼吸衰竭、休克等症狀，請及時就醫。若已有接觸過新型冠狀病毒肺炎病人的人群，出現這些症狀，更要馬上就醫。

(中時電子報)