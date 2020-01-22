美國棒球名人堂今天公布年度新成員，前洋基隊長、現馬林魚老闆吉特（Derek Jeter）雖以99.7％的超高得票率入選，卻以1票之差未能成為繼老戰友李維拉（Mariano Rivera）之後，第2位全票進入名人堂的球員。

吉特在397位美國棒球作家協會（BBWAA）具投票資格的會員中，拿到了396張選票，得票率高於小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的99.3％，排名史上第2。至於是誰膽敢不投票給吉特，BBWAA要到2月4日才會公布完整的投票作家名單。

第10年後選的沃克如願進入名人堂。（美聯社資料照）

名人堂今年多了兩位新成員，除了吉特，第10年後選的前洛磯強打沃克（Larry Walker）也拿到304票，比75％的當選門檻還多了6票，如願進入名人堂。去年沃克還只有54.6％的得票率。

今年最可惜的是「血襪強投」席林（Curt Schilling）拿到70％選票，距離當選門檻只差20票，但得票率以比去年的60.9％大幅提升，明年第9度候選應該大有可為。而有禁藥醜聞的克萊門斯（Roger Clemens）、邦茲（Barry Bonds）雖然跨過6成得票率，與當選門檻仍有一段距離。

(中時 )