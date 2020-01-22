總統蔡英文不僅連任成功，更創下817萬史上最高票紀錄。究竟蔡如何將民進黨從谷底帶起？個人又如何從2010年新北市市長、2011年總統大選敗選中翻身，甚至瞬間擺脫2018年久合一大選海嘯，帶領民進黨全面執政？成各界討論焦點，也成亟欲求生的國民黨借鏡對象。網友比較兩黨年輕人處境，直言像國民黨台北市議員徐巧芯這樣的人，應該會覺得「命不如人」。

網友在PTT論壇發文《巧芯看完小英專訪會覺得命不如人嗎？》表示，看了蔡英文上政論節目《新聞面對面》，「有一段提到2018敗選後，把4、50歲的幕僚請出去，單獨跟2、30歲的幕僚長談，然後大幅度改變宣傳策略。民進黨就是領導人直接找青壯派對談，國民黨的青壯派呢？

發文網友進一步指出：「李正皓勸諫到被開除、林家興跑去跟老人打一架、巧芯在臉書上打了一堆，各個節目也說了很多，結果呢？郝龍斌出來說大家扭曲吳斯懷、黃復興好棒棒，打了這些青壯派好幾巴掌！趙少康還說國民黨要多幾個徐巧芯，就算有100個徐巧芯也一樣！國民黨骨子裡壓根不把年輕人當一回事！」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「巧芯加油」、「國民黨真的不是沒有發聲的人，只是有沒有打進核心、有本事拿到話語權而已」、「國民黨真的要好好思考」、「改革不能喊假的」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)