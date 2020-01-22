武漢肺炎蔓延，台灣昨日也出現確診病例。交通部今日上午召開防疫應變小組會議，交通部長林佳龍於會中指示，即日起禁止旅行業出團湖北旅遊，也停止接武漢團。

據與會者轉述，今日並無武漢團來台，但預計明日有2團抵台，後續至29日止還有8團，共10團、178人；鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，林佳龍指示觀光局掌握目前在台武漢團的行程，另10團未抵台的武漢團，將協調取消，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。

至於台灣旅行團，觀光局已通函宣佈，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。

與會者轉述，林佳龍在會中表示，目前先配合衛福部掌握病毒特性，包括傳播性、致命性及疫情週期，有科學資料當基礎才不會誤判防疫作為；但防疫最怕輕敵，關於武漢團已經抵台的部分，應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的團則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。

是否暫停武漢航線？與會者轉述，林佳龍認為，仍需審慎評估，因事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在大陸其他城市的擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

(中時 )