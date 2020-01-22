春節將至，畜禽產品需求大增，新竹縣違法屠宰查緝小組日前會同防檢局新竹分局人員，前往各傳統零售市場稽查違法屠宰，在竹東鎮查獲溫姓雞販販售未經合法屠宰雞隻，依法沒入及銷毀，並將以違反畜牧法裁罰。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇表示，目前正值禽流感高風險期，加上年關將至雞肉需求量大增，為防範未經合法屠宰及衛生檢查的家畜禽屠體流入市面，縣長楊文科責成違法屠宰聯合查緝小組加強查緝。

查緝小組近日陸續在各傳統零售市場展開緝查，21日在竹東鎮查獲溫姓雞販違法販售未經合法屠宰雞隻，共有13隻共35公斤，依法沒入及銷毀外，並將以違法畜牧罰鍰。

農業處長邱世昌請民眾要認明合法家畜禽屠宰標章，選用經合法衛生檢疫處理的電宰家畜禽肉品，買的安心、吃的放心，若查獲有違法屠宰情事將依法處分，請業者勿以身試法。

新竹縣家畜疾病防治所呼籲民眾如發現私宰情事，請立即檢舉，通報專線03-5519548，經聯合查緝小組查獲違法屠體的業者，將依畜牧法處2萬至10萬罰鍰，若情節重大者處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。

(中時 )