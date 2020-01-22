監察院最新廉政專刊指出，去年9月3日在高鐵上遺失300萬元的綠委陳明文，被發現4年多前財產申報不實，未申報太太廖素惠3筆保險與1筆事業投資，被監察院開罰9萬元。另外，花蓮縣議長張峻則在2016年11月20日未據實申報土地、建物、存款各1筆，與債務3筆，被開罰高達52萬元。

去年高鐵上被拾獲一只內裝300萬元現鈔的行李箱，失主竟然是民進黨立委陳明文，引發各界議論，然而法務部次長蔡碧仲替他護航，不過法務部廉政署長則說其中是否涉違法公職人員財產申報，由監察院認定。

根據最新一期廉政專刊，陳明文於2015年11月15財產申報時，未據實申報配偶廖素惠的保險3筆及廖素惠事業投資1筆，經聆聽受處分人所述申報不實的理由，監察院認為不足採信，認定為故意申報不實，並在去年9月23日開罰陳明文9萬元。

被控以人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費、交通及膳食費，從2011年至2017年1月共詐領826萬餘元的桃園市議員邱佳亮，被發現在2013年12月30日未據實申報1筆土地與配偶存款1筆，在去年7月3日被監察院開罰30萬。

花蓮縣議長張峻則在2016年11月20日財產申報時，未據實申報自己土地、建物、存款各1筆，與債務3筆，去年9月4日被開罰52萬元。另外，因收賄貪汙罪定讞的前新北市長朱立倫副手、新北市前副市長許志堅被監察院發現其在2013年12月16日未據實申報自己借用第三人名義的存款1筆與其他具有相當價值的財產1筆，已在去年9月25日被開罰20萬元。

此次廉政專刊也刊登副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊等政壇要角的申報資料。其中陳建仁和妻子羅鳳蘋共同申報位於台北市中正區的2筆土地、5棟建物、存款634萬1784元、有價證卷1623萬4707元、7張保單、債務73萬6915元。信託位於台北市大安區2筆土地、1棟建物、中鋼股票15萬8570元。

陳菊有1筆在宜蘭縣三星鄉的土地，作為農牧用地使用、存款1304萬8618元。信託2筆土地，分別在宜蘭縣三星鄉與高雄市苓雅區、1棟建物也在高雄市苓雅區。

(中時 )