春節前夕，新北市長侯友宜今上午主持市政會議；針對國內昨爆發武漢肺炎確診首例，新北市衛生局長陳潤秋報告，目前新北通報過4例，3例已經排除、1例仍待檢驗中，新北市除跨局處啟動各種應變措施，目前也開過4次應變會議，隨時根據中央因應政策、疫情發展，調整防疫作為。

陳潤秋表示，新北市已整合跨局處加強防疫，除了完成新北醫療資源、資源機構盤整，也確保防疫物資準備無虞，以新北聯合醫院三重院區作為應變醫院，完成防疫實兵演練，並要求新北17家責任醫院以及3294家基層診所，針對疑似病例的處置、轉送第一時間詳細說。

消防局黃德清表示，昨已請專業醫師，針對外勤所有救護人員加強訓練，目前新北市約共119部救護車，另搭配專屬救護車，配合衛生局協助病患送醫。

侯友宜指示，防疫如同作戰，新北打過SARS仗要有萬全準備，才能面對武漢肺炎的發展，他已指示將應變層級提高，責成副祕書長朱悌之召開應變準備工作，要求新北市聯合醫院扛起責任，也要求衛生局做好預防宣導，提升民眾應變能力與衛教知識，並降低恐慌。

(中時 )