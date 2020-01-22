刑事局中部打擊犯罪打中心（中打）昨破獲1個「大媽車手」團，14名成員平均年紀50歲，最大的為65歲，警方研判詐騙集團看準大媽車手平凡穿著，且白髮模樣提錢，不會被注意，而這些成員多數為中年失業，急欲找工作，才被詐騙集團吸收。

中打表示，日前發現某個郵局帳戶疑似遭詐欺集團做為詐騙被害人之用，並有車手提領贓款，但可疑的是這些大媽竟然都是站在ATM提款機領錢的人，其中女性就佔9人，平均年齡50歲，是罕見的「大媽車手」團，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦

警方調查，該詐欺集團透過網路及報章雜誌刊登假求職廣告，主打免經驗、日領薪資，徵求二度求職者上門，再以多樣話術包裝工作內容，強調只需要利用通訊軟體回報上、下班狀況，平日幫忙領款，就能輕鬆賺錢，不少中年失業人口信以為真，在應徵工作後不到數日就遭警方逮捕，吃上詐欺官司。

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(中時電子報)