台灣出現第一個確診案例，美國也於今天出現首個病例，華盛頓州一名30多歲男子上周因肺炎入院，經過化驗後確診感染新型冠狀病毒，這也是武漢爆發肺炎以來，美國首次對外報告病例，目前該男子國籍尚未公布。

王介立醫師在臉書上分享小兒科同事遇到故意隱匿從武漢返台的家長。（圖／翻攝自《王介立醫師的內科腎臟透析筆記》臉書）

目前台灣尚有幾例疑似案例尚未確認，為防止疫情擴散，管署呼籲民眾若從武漢或鄰近地區返台14天內出現發燒、咳嗽等症狀，應撥打1922依指示就醫，並如實告知旅遊及接觸史，未據實通報者將依法處1~15萬元罰鍰，

不過，有醫師在臉書上寫道，身邊的小兒科同事透露有遇到家長帶著身體不適的孩子就診，但家長卻不主動說明剛從武漢返台，而且全家都沒戴口罩，直到檢傷分類被詢問時才鬆口說住在武漢，讓醫護人員覺得似乎是故意隱瞞。網友也針對這件事紛紛表達憤怒，甚至希望立法把最高15萬的罰金提高，或是乾脆立法訂出相關禁止返台的規定。

依照這樣的情形看來，若無法確定周遭是否有病毒，近期出入公共場合最好還是要多洗手、戴口罩，疾管署也提醒特殊嚴重傳染性肺炎通報對象定義擴大，只要從中國返台，無論是否去過武漢，只要出現肺炎，就需要通報隔離。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)