台灣出現第一個確診案例，美國也於今天出現首個病例，華盛頓州一名30多歲男子上周因肺炎入院，經過化驗後確診感染新型冠狀病毒，這也是武漢爆發肺炎以來，美國首次對外報告病例，目前該男子國籍尚未公布。
目前台灣尚有幾例疑似案例尚未確認，為防止疫情擴散，管署呼籲民眾若從武漢或鄰近地區返台14天內出現發燒、咳嗽等症狀，應撥打1922依指示就醫，並如實告知旅遊及接觸史，未據實通報者將依法處1~15萬元罰鍰，
不過，有醫師在臉書上寫道，身邊的小兒科同事透露有遇到家長帶著身體不適的孩子就診，但家長卻不主動說明剛從武漢返台，而且全家都沒戴口罩，直到檢傷分類被詢問時才鬆口說住在武漢，讓醫護人員覺得似乎是故意隱瞞。網友也針對這件事紛紛表達憤怒，甚至希望立法把最高15萬的罰金提高，或是乾脆立法訂出相關禁止返台的規定。
依照這樣的情形看來，若無法確定周遭是否有病毒，近期出入公共場合最好還是要多洗手、戴口罩，疾管署也提醒特殊嚴重傳染性肺炎通報對象定義擴大，只要從中國返台，無論是否去過武漢，只要出現肺炎，就需要通報隔離。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。