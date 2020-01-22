台中市政府社會局去年完工中繼住宅「福滿安居」，日前舉辦落成儀式，今年農曆春節如遇氣溫低於12度以下，可利用該處成立緊急庇護所；社會局長彭懷真表示，市府打造友善居住空間，讓有就業意願或有工作能力的街友有個落腳地，逐步累積自立能力。

彭懷真表示，街友需要一個具隱私的居住空間，民國106年，市府積極爭取西區舊有警察宿舍閒置空間的建物所有權， 107年獲得中央衛生福利部提供公營造物補助，在市長盧秀燕指示下，歷經一年多的修繕與改造，去年12月底竣工。

社會局指出，藉由社會救助站6號合作社及協力單位安置街友，安排其接受照顧，再依各別情況，媒合居住福滿安居、自立支援中心，及就業自立支援中心大里轉蘊站等中繼處所，進一部培養其基本自理能力，包括儲蓄理財、專業技術等。

社會局強調，建築師陳彥銘為貼近弱勢族群的需求，設計具有個人隱私的雅房，同時留有公共空間，讓居住者可互相交流，感受家的溫馨及歸屬感。

(中時 )