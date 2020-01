View this post on Instagram

經典詮釋麻將術語,大家喜歡嗎? 麻將基本單字,這應該很基 ( 本) 吧 (燦笑  你們,喜歡哪一個字呢?? ㄏ  相信最會打麻將的,莫過於老司機 (們 了 ) 吧  @nsfwstudio  過年麻將打起來 https://pse.is/20acp #神來也麻將 #最懂麻將咖 #全台第一真人聊天好友桌