台灣出現第一個新型冠狀病毒確診個案，受武漢肺炎疫情影響，電商口罩銷量出現倍增。網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，1月中口罩的買氣開始一路攀升，目前成人口罩近兩周銷量已成長4倍。創業家兄弟(8477)旗下生活市集觀察站上數據表示，由於「2019新型冠狀病毒」疫情持續擴散，再加上現在正值流感季節，1月至今整體口罩商品銷量已較上個月同期飆升超過8成，而「口罩」也一舉躍升全站近一周熱搜商品前10名，顯示相關需求近期確實有顯著提升。

PChome 24h購物指出，不少家長擔心孩子受感染，也帶動兒童口罩熱賣。由於武漢疫情持續蔓延，推升量販包裝的醫療口罩銷量衝高，尤其以4盒入口罩訂單佔比最高。

PChome 24h購物進一步觀察，在這波口罩爆買潮中，以醫用、防霧霾等口罩買氣最好，尤以高防護力口罩受消費者青睞，可過濾懸浮物、阻隔飛沫，且透氣性佳等特點為選購趨勢。而受到疫情影響，目前站上N95類的口罩幾乎已售完，接下來全站口罩也將持續補貨、增加備貨量，同時，站上乾洗手、消毒液、濕紙巾等抗菌用品的需求亦持續提升。

生活市集觀察指出，「多層過濾」、「價格CP值」是消費者採購口罩商品的兩大指標，例如站上最熱門的「生活市集超舒適平面口罩」，若購買最大組數，平均每片最低不到1元，近兩周就賣出超過27萬片，此外像是主打5層過濾層、獨家設計3D氣室的「藍鷹牌3D立體活性碳口罩」，可幫助達到多重防護，廣受消費者青睞，近兩周狂銷超過14萬片。

(時報資訊)