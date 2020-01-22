太子建設(2511)今年開賣案量約150億元，其中在中南部推案就超過120億元，總經理謝明汎對今年房市表現說「量會微增、價格持穩」，消費者對於建案會依品牌及結構安全相關的去做考量，市場還是將以個案表現為主。

太子今年最大個案是位在高雄楠梓區總銷60億元的「太子城」，計劃將在農曆年後推出，採取先建後售方式，下半年可望完工交屋；高雄總銷16億元的「太子雲」E區，目前結構已完成，會在下半年推出，年底申請使用執照。

在台南地區，太子計劃推出總銷18億元的「太子峰雲」個案，總戶數為196戶，目前興建中，此案定位為全齡養生宅，農曆年後進行潛銷，下半年將會正式推出。

太子在中部地區首次實行自行銷售的模式，台中市太平區推出總銷約28億元的「太子欣」個案，目前潛銷已售約50戶，銷售比率逾2成，此案將會在3月初正式公開。

太子在大台北區今年計劃推兩筆個案，包括下半年將推出總銷約23億元的太子林口力行段，目前還在興建中，預計明年完工；總銷約8億元的太子松馥案，屬於中小坪數，今年將銷售入帳約5~6億元。

(時報資訊)