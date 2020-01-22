鴻海（2317）2020愛心嘉年華今（22）日登場，董事長劉揚偉表示，去年營運在詭譎多變的環境下仍穩中前進，對於創辦人、員工及員工眷屬致上3個感謝，並重申鴻海將秉持愛心、信心、決心3個不變原則，宣示今年集團將會更加努力、戰戰兢兢，有信心再創鴻海高峰。

鴻海今年愛心嘉年華活動主題為「金鼠迎春、智開新局」，主舞台兩旁按慣例掛出對聯，上聯為「揚帆能破浪，英雄四面來，胸懷5G互聯網，鴻飛展翅創新台」，下聯為「偉業必興盛，科技全球攬，力行AI上雲端，海濤澎湃慶永銘」，橫批為「零到六歲公司養」。

劉揚偉致詞時，首先對創辦人郭台銘、各位員工及員工眷屬們表達3個感謝。他表示，在郭台銘堅忍用心經營下，鴻海不僅是台灣之光，更締造許多世界第一，穩坐全球電子製造業龍頭，使鴻海得以在去年多變的大環境下，開創更高的巔峰。

其次，鴻海去年歷經詭譎多變的國際情勢挑戰，但整體營運表現仍穩中前進，全年營收突破5.33兆元、再創新高。劉揚偉認為，能有這樣的成績，每位員工都應該為自己感到驕傲，正續寫著鴻海歷史篇章、持續大步向前。

劉揚偉最後感謝所有的員工家人們，為加強鴻海媽媽及寶寶的照顧範圍及深度，宣布擴大照顧範圍，自0～3歲擴大至0～6歲的學齡前寶寶。他表示，這要感謝郭台銘去年提出「0到6歲國家養」的政策，雖然國家還沒有這項政策，但公司要率先響應，為未來付出盡心力。

除了對員工表達感謝之意，劉揚偉也重申鴻海將堅持愛心、信心、決心等3個不變原則。首先，鴻海是有社會責任的社會企業，未來嘉年華活動必定秉持初衷，取之於社會、還之於社會，必定會持續拋磚引玉做愛心，讓社會得以變得更好。

其次，鴻海集團去年營收再創新高，劉揚偉表示，新的一年會更加努力、戰戰兢兢，有信心再創鴻海高峰。最後，員工是鴻海的根本，鴻海會本著一輩子的承諾，照顧員工及家屬，本著謙卑及感謝的心，關愛為公司付出的每一個人，這個決心永遠不變。

(時報資訊)