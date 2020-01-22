2020年初全台灣發生多起網路駭客攻擊，這波攻擊的目標主要是網路攝影機，影響多達10萬設備與用戶，訊舟(3047)為IoT物聯網應用供應商，對於雲端資訊/視訊存儲的資安議題尤其重視，為因應升級的網路惡意攻擊，訊舟投入研發從硬體核心晶片加密的SecuBox安全視訊連接器，全面提升IP 監控系統的安全性，也將在2020第一季全面導入專案市場。

訊舟表示，SecuBox採用SoC硬體加密安全晶片i1、出廠即嵌入PKI+X.509加密機制，安全傳輸資料於99.99穩定運行的雲端系統，這項創新研發將當今最高級的加密演算法，置入並串連硬體、軟體、網路與雲端主機之資訊流交換，完全阻絕駭客於連網環境中攻擊的可能性，SecuBox兼容第三方網路監控設備：在網路監控環境的系統整合產業，IP視訊和類比監控的攝影機、錄放影機、主機等裝置五花八門，多品牌設備共存是常態。

據IDC分析，家庭監控與安全裝置於2022年的出貨量將達2.4億個，五年內年均複合成長率為27.3%，加上政府、企業、社區的監控系統的龐大市場，所帶來的資安隱憂也最受到關注。網路監控設備尤其容易被鎖定，要破解用戶密碼並不困難，甚至還有萬用的工程密碼四處流竄，都給了駭客入侵家庭網路的最佳後門。業界現階段的解決之道，仍以硬體裝置開發的資安標準為準據，遇上攻擊只能被動要求用戶透過快速更新韌體來解決，或是加掛VPN Server徒增連網的不便性與墊高安裝成本。

訊舟內部資安專家表示，不管是DDoS分散式阻斷服務，或植入殭屍病毒程式，都是常見的癱瘓式攻擊，除了狂丟訊號封包導致尖峰流量暴漲、影響網路正常效能之外，更使得攝影機用戶暴露在個資洩漏、影像外流，甚至成為國際駭客的攻擊跳板而不自知。訊舟科技說，像這類的攻擊非常頻繁，特別是在IoT物聯網時代，任何連網設備都可能成為攻擊的目標。EDIMAX SecuBox內建Security Chipset系統安全單晶片，支援ECDH高級加密演算法以通行PKI+X.509非對稱密鑰的安全傳輸架構。相較於透過網路傳輸、軟體加密或人為管理不善的安全風險，直接在硬件進行加密密鑰的生成、管理、認證簽名、交換與解密等安全機制是更為強大且安全的技術。訊舟在網路硬體內建單一安全晶片的創新獨特性，為IoT應用環境設下非常高的安全標準，擴大市場競爭力佈局，更使競爭者短期內難以跟進。

訊舟SecuBox可具體應用在IP攝影機雲端安全存儲系統、Smart City IoT 節點資安專案，SMB企業網路安全系統，預計2020第一季全面導入專案市場。

(時報資訊)