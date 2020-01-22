「中部人的命不是命嗎？」台電老是用需負擔發電義務為由，威脅中部人不得減少台中電廠的生煤，台中電廠已矗立在台中近27年，中電北送的情形每年發生，在中部人頻頻發聲後，有了《台中市管制生煤自治條例》啟動及落實台中電廠減煤的工作，才改變中電北送的情事，中部人已經承受了1／4世紀的負荷。

台中市長盧秀燕上任後，針對汙染源祭鐵腕加重處分，除重罰中火上億元，廢止兩張許可證展決心，中火啟用生煤發電，對於中台灣環境與民眾健康影響甚巨，倘以中火原有10部機組設置容量，再加上兩部燃氣機組，總體裝置容量810萬瓩，將成全世界最大的火力發電廠。

中火加上新增燃氣機組碳排放量，不減量的話，每年總排碳量將超過4000萬噸，不只對中南部環境是沈重負荷，將導致全球溫室效應加劇，身為國營事業的台電，中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名。

台電不但要以身作則守法，更要堅持守護民眾的健康，改善環境汙染，不能打折扣，也不能找理由拖延或怠惰，否則就是違法失職。

中火是全國最大發電廠，過去數十年來，發電貢獻度也最大，不讓中火減煤實在沒道理，全國用電是否因此受到影響？市府以去年7月17日為去年全國用量最高峰為例，在中火停止2部機組（1號機與4號機）運轉情況下，當日備備轉容量仍達10.08％，屬「供電充裕」的綠燈。

此外，去年8月20日中火當日用煤量最多，9部機組發電，備轉容量甚至高達18％，足證廢止中火2張許可證後，維持發電穩定度，台電是做得到的。

捍衛中台灣空氣品質，中部七縣市聯手出擊，就任一年多，盧秀燕直言，最辛苦的、最艱辛的就是和老天對抗，全世界最難的工作就是改善空汙。

面對中央以缺電為由，要中部人用肺發電，盧秀燕向市民宣誓「我不會軟弱，一定會非常堅定強悍！」忍無可忍的市民是她的強大後盾，市民的健康保障「煤得商量」！

(中時 )