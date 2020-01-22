2004年10月，台中娛樂大亨柳東坡遭當街開數槍斃命，轟動一時，而這起命案的起因，竟是柳東坡與黑道堂主爭搶金錢豹酒國名花，柳東坡先買兇開槍打爆堂主下體，讓他無法人道，堂主再找人槍決柳東坡。

2004年10月14日下午，柳東坡駕駛賓士跑車，在台中市北區崇德路、太原路口，遭機車雙載歹徒當街連開數槍擊斃。警方追查，竹聯幫青堂堂主吳承暾涉有重嫌。

當時年僅38歲的柳東坡，是台中市電玩業、酒店業娛樂大亨，據鏡週刊報導，他包養在金錢豹上班的酒國名花「官小愛」，而吳承暾則是「官小愛」的前恩客。某日「官小愛」與吳承暾在KTV歡唱，柳東坡前往興師問罪，遭吳的小弟痛歐一頓。

2003年5月，吳承暾逛夜市時遭人對準下半身開槍，導致睪丸、大腿受傷，無法人道且不良於行，盛傳就是柳東坡買兇報復。

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(中時電子報)