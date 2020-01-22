黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

網友回應。（圖／翻攝自黃安微博）

57歲黃安近年來將重心轉往大陸，但仍不忘關心家鄉台灣時事，先前台灣大選落幕，黃安發文：「小島上人心已變」，「從今往後，啥也不說，在我心中，只有祖國」。今(22日)黃安以近日的邪教新聞為例，意有所指表示：「打著民主自由旗號的獨裁統治，是邪教、是非典、是欺騙大多數人於一時的騙術。」

黃安日前返台，疑對大選結果不滿，寫下：「一回來，發現『環保不分你我，垃圾不分藍綠』，小島上人心已變，真是『少小離家老大回，菊花已成向日葵』」，透露對民意改變的無奈，也說決定以後不多說，只知道心裡有著祖國就夠。

最近武漢肺炎與台灣邪教新聞被熱議，黃安今早表示：「披著佛教外衣的邪教，比真正的邪魔外道更難對付；偽裝成人體血球的病毒，可以輕易騙過人體免疫系統」，接著指出某些獨裁政治以民主自由為糖衣，實質上也是邪教騙術，最後提醒大家要注意健康，網友回應：「安哥的言外之意我早就曉得了」、「大家都要保重好身體」、「值此新春佳節，偏偏多災多難」、「大家做好防護，安哥春節快樂」。

(中時電子報)